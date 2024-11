Economia Bitcoin decola para R$ 570 mil: vale investir agora ou melhor esperar preço baixar? Entenda

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Analistas afirmam que não é hora de tomar decisões emocionais.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Bitcoin (BTC) acelerou e ultrapassou o patamar dos US$ 98 mil (R$ 570 mil) pela primeira vez na história na quinta-feira (21), aproximando-se do tão esperado patamar de US$ 100 mil. Mas, diante dessa alta expressiva, será que o momento é favorável para investir na criptomoeda?

De acordo com especialistas no mercado cripto, o investimento em meio à euforia pode ser perigoso. Isso porque os preços podem estar inflados e normalmente após períodos de alta há correções. “Não é hora de tomar decisões emocionais e começar a comprar a esse preço”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Alguns indicadores, como o Realized Profit – que mostra quanto os investidores lucraram ao vender BTC, comparando o preço de compra com o de venda – apontam que grandes players começaram a se desfazer de suas posições, o que pode dar uma chacoalhada nos preços.

“Observamos mais de US$ 30 bilhões em lucros realizados no BTC. Quando analisamos as carteiras das grandes baleias (investidores com grande quantidade de cripto), percebemos que essas realizações de lucro estão sendo feitas por investidores que acumularam BTC abaixo dos US$ 30 mil”, diz Pereira.

Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, disse que apesar do entusiasmo em torno dos investidores institucionais e também do varejo, o momento agora é de descoberta de preços e isso torna as negociações arriscadas. “Comprar Bitcoin em seu pico histórico pode expor o investidor a riscos elevados, especialmente considerando a volatilidade inerente ao mercado cripto”

De acordo com a especialista, o ideal é aguardar por correções e analisar cuidadosamente os níveis de suporte e resistência que podem proporcionar pontos de entrada mais seguros e potencialmente mais lucrativos.

Momento certo

Parte do mercado ainda espera que o Bitcoin atinja US$ 100 mil ou até US$ 105 mil no curto prazo. Segundo Ana, no entanto, se houver correção, os suportes estão localizados em torno de U$ 91.200 e U$ 80.400. “Esses níveis de preço servem como referências para possíveis pontos de retração”.

Peraira, da Bitget, disse que vale olhar também outras oportunidades no mercado cripto. “Um exemplo disso é o Ethereum (ETH), que atualmente está 35% abaixo de seu último topo, alcançado em março, e 60% abaixo de seu recorde preço, de US$ 4.878.26. “Historicamente, o ETH começa a ganhar valor de mercado quando observamos investidores realizando lucros significativos no BTC”.

Efeito Trump

O Bitcoin tem sido puxado principalmente pelo otimismo com a vitória de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos. Antigo critíco do setor, o republicano abraçou de vez a indústria cripto neste ano e fez várias promessas durante a campanha que agradaram o mercado, como transformar o país em uma “suporpotência” das criptomoedas e criar um estoque nacional de BTC.

A equipe de transição do político conservador também iniciou discussões sobre a criação de um cargo na Casa Branca dedicado exclusivamente à política de criptoativos. Os players do mercado cripto estão defendendo que essa posição — a primeira desse tipo nos EUA — tenha acesso direto ao presidente eleito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/bitcoin-decola-para-r-570-mil-vale-investir-agora-ou-melhor-esperar-preco-baixar-entenda/

Bitcoin decola para R$ 570 mil: vale investir agora ou melhor esperar preço baixar? Entenda

2024-11-22