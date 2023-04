Mundo Bitcoin deve subir mais de 80% e alcançar os 50 mil dólares

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Especialistas enxergam grande rali da criptomoeda como o que foi registrado em ciclos anteriores de redução de oferta. (Foto: Unsplash)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Analistas do setor de criptomoedas dizem que a retomada do Bitcoin (BTC) é apenas o começo de um rali que vai elevar a moeda digital acima de US$ 50 mil no ano que vem, graças a um processo conhecido como “halving”, que limita a oferta de novos tokens.

A maior criptomoeda acumula alta de 67% desde 31 de dezembro, em uma

recuperação parcial após uma desvalorização épica em 2022. Embora o token

atualmente tente se segurar em torno dos US$ 30 mil, o chamado “halving” tem potencial de puxar um avanço de pelo menos 81%, de acordo com a Bloomberg Intelligence e a Matrixport.

O processo reduz pela metade o volume de tokens que mineradores de bitcoin

recebem como recompensa por sua atividade. O evento quadrienal está previsto para abril de 2024 e tem como objetivo limitar a oferta de bitcoin a 21 milhões de tokens. A criptomoeda bateu recordes nas três últimas vezes em que seu volume foi reduzido pela metade.

“Os ciclos do bitcoin atingem um fundo cerca de 12 meses a 18 meses antes do ‘halving’, e essa estrutura de ciclo é semelhante aos anteriores, embora muitas coisas tenham mudado – apesar de a rede ser muito mais forte, o bitcoin nunca sofreu uma retração econômica forte e prolongada”, disse.

O rali do bitcoin perdeu fôlego ultimamente, freado pelas menores expectativas de juros pelo Federal Reserve em meio à inflação persistente. A investida regulatória dos EUA contra a indústria de criptoativos após o colapso da corretora FTX em novembro de 2022 também ameaça piorar o cenário para o mercado.

“Se o colapso da FTX foi realmente o piso deste ciclo, então a história sugere que ainda temos aproximadamente 350 dias de ‘acumulação’ antes de testemunhar a característica ação de preço com a quebra pós-halving”, disse Jacob Joseph, analista da CCData.

Markus Thielen, chefe de pesquisa da Matrixport, disse em nota recente que o

bitcoin pode atingir US$ 65.623 até abril de 2024 – mais que o dobro do preço atual.

O Bitcoin permanece cerca de US$ 41 mil abaixo de sua máxima histórica de quase US$ 69 mil em novembro de 2021 – que ocorreu 18 meses após o halving de 2020. Os mercados cripto foram atingidos por perdas no ano passado quando bancos centrais aumentaram os juros para controlar os preços e empresas de ativos digitais implodiram.

“O Bitcoin pode mais uma vez atingir uma nova máxima no futuro, no entanto, é improvável que veja o mesmo crescimento dos ciclos anteriores devido ao maior tamanho do mercado e à concorrência de outros ativos digitais”, disse Joseph, da CCData.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/bitcoin-deve-subir-mais-de-80-e-alcancar-os-50-mil-dolares/

Bitcoin deve subir mais de 80% e alcançar os 50 mil dólares

2023-04-25