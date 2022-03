Mundo Bitcoin sobe ao maior nível à medida que o rublo russo cai

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os preços do bitcoin subiram mais de 10% nesta segunda-feira. Foto: Reprodução Os preços do bitcoin subiram mais de 10% nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O colapso do rublo russo após a última rodada de sanções dos Estados Unidos e da Europa Ocidental pode acabar beneficiando a cotação das criptomoedas.

Isso porque a queda do rublo é um sinal de que as moedas apoiadas pelo governo, que normalmente são vistas como relativamente seguras, ainda podem ser incrivelmente arriscadas.

Os preços do bitcoin subiram mais de 10% nesta segunda-feira (28), ficando acima de 41,5 mil dólares, seu nível mais alto em quase duas semanas.

“Os aliados ocidentais estão aplicando sanções e restrições mais duras aos bancos russos e isso está reforçando o argumento de produtos blockchain que competirão com a rede Swift”, disse Edward Moya, analista sênior de mercado, em um relatório nesta segunda-feira.

“O Bitcoin e todas as principais altcoins estão se recuperando nesta segunda, à medida que os investidores percebem a probabilidade de investimentos maciços em DeFi após a última rodada de sanções russas”, acrescentou.

Para esse fim, o preço do ethereum – a segunda criptomoeda mais valiosa do mundo depois do bitcoin – subiu mais de 8%, enquanto a moeda binance e o XRP subiram cerca de 7%.

Alvo

Com as sanções, a Rússia ficou isolada das negociações internacionais e as criptomoedas podem ser uma alternativa.

No entanto, há ameaças de que o governo norte-americano comece a restringir também as negociações russas em cripto, colocando exchanges que dão essa abertura em uma lista negra.

No fim de semana, o vice-primeiro ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, foi ao Twitter para pedir que “todas as principais exchanges de criptomoedas bloqueiem endereços de usuários russos”.

Mas tanto a Binance quanto a Kraken se recusaram a cumprir a solicitação. A Binance informou que tem o compromisso de proteger os dados dos clientes e a Kraken de que não há exigência legal para cumprir tal pedido.

No entanto, o posicionamento mudou nesta segunda-feira e a Binance informou que bloqueará todas as contas russas alvo de sanções. Já os usuários comuns ainda têm acesso às negociações em criptomoedas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo