Grêmio Grêmio enfrenta nesta terça-feira o Mirassol-SP pela primeira rodada da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ferido no ataque ao ônibus do Tricolor, Villasanti realizou exercícios leves no gramado. (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O grupo do Grêmio realizou na manhã passada a segunda e última sessão preparatória para sua estreia na Copa do Brasil de 2022, fora de casa contra o Mirrassol-SP. A partida está marcada para as 21h30min desta terça-feira (1º). Com portões abertos à imprensa, a atividade foi precedida de um vídeo focado no adversário.

Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade de aquecimento, depois foi a vez de um trabalho de passes e jogadas de apoio. Depois o técnico Roger Machado orientou um trabalho tático, a fim fim de fazer os ajustes finais na equipe e definir quem estará em campo no apito inicial – como de praxe, a escalação não foi revelada.

A última parte do treinamento teve como foco ensaios de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas. O elenco então almoçou e embarcou à tarde para São Paulo. Vale lembrar que o time gaúcho já conquistou cinco vezes o torneio, em 1989 (primeira edição), 1994, 1997, 2001 e 2016 – atrás apenas do Cruzeiro-MG, com seis troféus.

Villasanti

A atividade no centro de treinamentos do Grêmio teve uma boa notícia: a presença do meia Villasanti, em recuperação dos ferimentos sofridos pelo arremesso de pedra e barra de ferro contra o ônibus do time nas imediações do estádio Beira-Rio no final da tarde de sábado, antes do Grenal 435 – que acabou cancelado devido ao incidente.

O atleta paraguaio realizou atividades leves, inclusive no gramado, inicialmente com os colegas e depois separadamente. Ele continua sob acompanhamento especial (até porque a agressão causou concussão cerebral devido a traumatismo craniano leve) e, por motivos óbvios, não embarcou com os colegas para o interior paulista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio