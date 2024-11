Economia Black Friday: é preciso monitorar os preços para evitar golpes

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Alguns itens apresentam alta nos preços, gerando dúvidas sobre a validade das ofertas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novembro é um mês aguardado com expectativa pelos consumidores, que esperam aproveitar as promoções da Black Friday. Nesse período, é fundamental ficar atento e monitorar os preços para evitar cair em golpes. Segundo o Buscapé, plataforma de comparação de produtos e compras on-line, a menos de um mês da Black Friday, muitos produtos já subiram de valor, gerando dúvidas sobre a validade das promoções.

Entre os itens que apresentam alta, destacam-se as categorias de tênis, com um aumento de 36% no preço mediano, geladeira (+13%), ar condicionado (+7%), fogão (+4%), lavadora de roupas (+3%), micro-ondas (+2%), tablet (+2%), console de videogame (+1%) e TV (+1%). Já as categorias de notebook, celular e smartphone registraram queda de 3%.

Uma pesquisa recente realizada pela Wake, empresa que oferece soluções digitais para o varejo e a indústria, em parceria com o Opinion Box, revela os produtos mais desejados pelos consumidores. De acordo com os dados, 60% dos entrevistados destacaram itens variados como os mais procurados, incluindo produtos de casa e decoração, alimentos e bebidas, beleza e cosméticos, além de moda e acessórios. Os eletrodomésticos representam 20%, enquanto os eletrônicos e itens de informática aparecem com 17,9%.

Para evitar cair em falsas promoções, uma das saídas é fazer o monitoramento dos preços com antecedência, para saber se a loja não fez apenas a “maquiagem” do preço, com aumento do valor para posteriormente baixar, ou no caso, voltar ao preço original na black friday e anunciar como se fosse desconto.

Esse monitoramento pode ser feito na forma de pesquisa, olhando os preços antecipadamente nas lojas físicas ou online, para ter uma ideia do valor atual, ou com ajuda de sites e aplicativos que fazem essa análise.

“Em um momento em que indicadores se mostram aquecidos, com o volume de vendas, mercado de trabalho e renda, as promoções da Black Friday também podem servir como uma amostra, uma prévia para o consumo de dezembro, dependendo do segmento, quando se espera que uma boa parcela do 13º salário seja convertida em compras de Natal”, afirma Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.

Mais dicas

Crie uma Lista de Desejos: Isso ajudará a manter o foco e a evitar compras por impulso.

Inscreva-se em newsletters e alertas de promoções: Muitas lojas enviam newsletters com informações sobre promoções e ofertas exclusivas para assinantes. Inscrever-se nessas listas pode garantir acesso antecipado a ofertas ou até descontos adicionais.

Siga as redes sociais das lojas: As redes sociais são um ótimo canal para ficar por dentro das novidades e promoções relâmpago. Muitas empresas utilizam essas plataformas para divulgar ofertas especiais, então vale a pena acompanhar as contas das lojas que você mais gosta.

Prepare-se para a “muvuca”: No dia da Black Friday, as lojas podem ficar lotadas, e as ofertas podem acabar rapidamente. Esteja preparado para agir rápido, mas sempre tenha em mente os preços monitorados anteriormente para não cair em armadilhas de preços inflacionados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/black-friday-e-preciso-monitorar-os-precos-para-evitar-cair-em-golpes/

Black Friday: é preciso monitorar os preços para evitar golpes

2024-11-10