Porto Alegre Blitz Vida Urgente marca encerramento da Semana Nacional de Trânsito

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ação ocorre no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Voluntários do Vida Urgente voltam às ruas de Porto Alegre neste sábado (24). É que a Fundação Thiago Gonzaga realiza uma blitz da campanha “Moto Vida” para marcar o encerramento da Semana Nacional de Trânsito.

Com o lema “faço entregas, não entrego minha vida”, a ação ocorre no bairro Cidade Baixa a partir das 11h30 e é voltada especialmente para motoboys e entregadores. Conforme dados do DPVAT, motocicletas estão envolvidas em 54% dos sinistros de trânsito registrados no país. Ainda, somente nos primeiros três meses do ano, o SUS realizou mais de 40 mil atendimentos por acidentes de moto no Brasil – 1.766 somente no estado.

“Temos que atingir as três pontas da entrega: os entregadores, os empresários e os consumidores, para que todos tenham em mente que a vida daquela pessoa é mais importante do que a velocidade com que a entrega é realizada”, explica Diza Gonzaga, presidente da Fundação Thiago Gonzaga.

A atividade também será a conclusão da capacitação de voluntários realizada no fim de agosto. Os jovens colocarão em prática os aprendizados, levando a mensagem do Vida Urgente à sociedade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre