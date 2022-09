Porto Alegre Simpósio “A Importância da Participação Política Plural e Diversa” ocorre nesta sexta-feira, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

O evento reúne especialistas para discutir a importância da diversidade e pluralidade na representação e participação política Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), por meio da EJERS, promove, nesta sexta-feira (23), às 13h30, no Plenário do TRE-RS, em Porto Alegre, o simpósio “A Importância da Participação Política Plural e Diversa”.

O evento reúne especialistas para discutir a importância da diversidade e pluralidade na representação e participação política, além de trazer a perspectiva dos grupos minoritários para o centro do debate.

São objetivos do simpósio debater, refletir e fomentar maior pluralidade representativa na política. Abordando especialmente a importância do voto do jovem e do idoso, a representatividade negra, de pessoas LGBT+, povos indígenas além da inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Para encerrar o encontro, haverá uma apresentação cultural do grupo “Divas da Alegria”. O evento é presencial e aberto ao público (mediante lotação do Plenário do TRE-RS: 100 pessoas), com transmissão ao vivo pelo Canal EJERS no YouTube.

Acesse a programação completa no site da EJERS: https://ava.tre-rs.jus.br/ejers/mod/page/view.php?id=9899.

