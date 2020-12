Geral Bloco de Rodrigo Maia recebe apoio da oposição e terá onze partidos na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que o nome do candidato do grupo pode ser anunciado já na próxima semana. (Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou nesta sexta-feira (18) a formação de um novo bloco com 11 partidos para disputar a Mesa Diretora na sua sucessão, no ano que vem, no comando da Casa. Integram o bloco os seguintes partidos: PT, DEM, PDT, PSB, MDB, Cidadania, Rede, PV, PCdoB, PSDB e PSL. Ao todo, 269 deputados compõem o grupo.

“Hoje anunciamos um bloco que vai seguir pelo caminho democrático, pela independência da Câmara. Vamos dialogar para definir um nome que possa representar e manter de pé uma união de partidos tão diferentes, mas com grande convergência na defesa da democracia”, escreveu Maia em seu perfil no Twitter.

Durante o anúncio do bloco, Maia leu documento assinado por representantes desses partidos no qual destaca a projeção da Casa nos últimos dois anos, por ter se tornado “a fortaleza da democracia, o território da liberdade, exemplo de respeito e empatia com milhões de brasileiros”.

“Enquanto alguns buscam corroer e lutam para fechar nossas instituições, nós aqui lutamos para valorizá-las. Enquanto uns cultivam o sonho torpe do autoritarismo, nós fazemos a vigília da liberdade. Enquanto uns se encontram nas trevas, nós celebramos a luz”, afirma.

“Esta não é uma eleição entre o candidato A ou o candidato B. Essa é a eleição entre ser livre ou subserviente. Ser fiel à democracia ou ser aliado do autoritarismo. Ser parceiro da ciência ou ser conivente com o negacionismo. Ser fiel aos fatos ou ser devoto das fake news”, diz o documento.

Defesa da democracia

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman (PR), afirmou que, apesar das diferenças entre alguns partidos que compõem o bloco na agenda econômica, a pauta da defesa da democracia os une. Segundo ela, os partidos de oposição também vão apresentar um nome para ser analisado pelo bloco para disputar a eleição da Câmara.

“Em defesa da democracia, das instituições e da liberdade”, afirmou a deputada.

O presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, disse que o partido tem responsabilidade com as instituições. “Somos contra os radicalismos, mas somos absolutamente intransigentes aos princípios”, defendeu.

Após a reunião, o presidente Rodrigo Maia disse que o nome do candidato do grupo pode ser anunciado já na próxima semana, após conversas com todos os partidos.

Assinam o documento, além do presidente da Câmara, os seguintes deputados, representando seus partidos:

– Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do partido;

– Pedro Uczai (PT-SC);

– Luciano Bivar (PSL-PE), presidente do partido;

– Felipe Francischini (PSL-PR), líder;

– Baleia Rossi (MDB-SP), presidente do partido;

– Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), futuro líder;

– Alessandro Molon (PSB-RJ);

– Rodrigo de Castro (PSDB-MG), líder;

– Mário Heringer (PDT-MG);

– Arnaldo Jardim (Cidadania-SP);

– Enrico Misasi (PV-SP);

– Orlando Silva (PCdoB-SP);

– Gustavo Fruet (PDT-PR).

As informações são da Agência Câmara de Notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral