Brasil Bloco que inclui Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é arrematado por cerca de R$ 2,5 bilhões

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

São três blocos reunindo terminais localizados em seis Estados Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil A empresa de gestão aeroportuária Aena Desarrollo será a administradora do Aeroporto de Congonhas e de outros 10 terminais pelos próximos 30 anos Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi arrematado por R$ 2.450 bilhões pela empresa de gestão aeroportuária Aena Desarrollo, em leilão realizado nesta quinta-feira (18), durante a 7ª rodada do programa de concessões aeroportuárias.

O certame, realizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), na B3, contou ainda com a concessão de outros 14 terminais. Dividido em três blocos, o leilão concede terminais estabelecidos em seis Estados brasileiros. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Amapá.

A Aena Desarrollo foi a única proponente do bloco que continha o Aeroporto de Congonhas. O ágio da proposta foi de 231%. A empresa passará também a administrar os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul (MS); Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, no Pará (PA); Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais (MG).

No primeiro bloco da licitação, os aeroportos do Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foram arrematados por R$ 141.400 milhões pela XP Infra.

Já no bloco Norte, o único que teve mais de uma proposta e fez com que o leilão fosse levado à fase viva-voz, foi vencido pelo Consórcio Novo Norte, por R$ 125 milhões, após disputa intensa.

