Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Inicialmente os trabalhos estavam previstos para ocorrer apenas no último fim de semana. Foto: Luciano Lanes/PMPA Inicialmente os trabalhos estavam previstos para ocorrer apenas no último fim de semana. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A rua Doutor Flores, no Centro de Porto Alegre, seguirá com bloqueio total de pista até a sexta-feira (23) em razão da programação de limpeza e reconstrução da rede de drenagem, entre as ruas dos Andradas e Voluntários da Pátria por parte do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

A extensão do bloqueio se deve à complexidade do serviço – que inclui, entre outras estruturas, bocas-de-lobo e poços de visita. A alternativa aos motoristas que circulam na região central da cidade é acessar a rua Senhor dos Passos. Inicialmente os trabalhos estavam previstos para ocorrer apenas no último fim de semana.

A prefeitura informa que a limpeza da rede de drenagem acontece em toda a mancha de inundação da enchente de maio e pode pode sofrer alterações de cronograma em caso de chuvas intensas nos próximos dias.

