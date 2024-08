Porto Alegre Retomadas as aulas nas escolas que permaneciam com atendimento suspenso devido às enchentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Nesta segunda, 650 estudantes puderam retornar. Foto: SMEDPOA

Foram retomadas nesta segunda-feira (19) as atividades das últimas sete escolas de Porto Alegre que permaneciam sem aulas desde que foram alagadas durante a enchente de maio deste ano. As unidades voltaram a funcionar em espaços alternativos, locados pela Secretaria Municipal de Educação (SMED). As 14 instituições que chegaram a ter aulas suspensas, em razão de alagamentos, já estão aptas a receber todos os seus 4.147 estudantes. Nesta segunda, 650 puderam retornar.

As instituições que retomaram as atividades foram: Migrantes, Vila Elizabeth, Miguel Velasquez, Humaitá, Passinho Dourado, Patinho Feio e Meu Amiguinho.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Goulart, que já estava funcionando temporariamente na EMEF Paixão Cortes, na Vila Ipiranga, retornou ao seu prédio próprio. A Paixão Cortes, então, passou a ceder espaço aos alunos da EMEF Migrantes.

As escolas de Educação Infantil (EMEIs) Vila Elizabeth e Miguel Velasquez passaram a funcionar na sede do SESI Rubem Berta. Os estudantes são transportados gratuitamente, todos os dias, da frente do prédio da escola de origem até o espaço onde a mesma funcionará temporariamente.

As EMEIs Humaitá, Passinho Dourado e Patinho Feio têm aulas em salas da escola São Francisco Santa Família. Já a EMEI Meu Amiguinho funciona em espaço cedido pela Associação Cristóvão Colombo.

Das 14 escolas atingidas, 12 passam por obras de recuperação e duas já foram limpas e recuperadas (EMEI Ilha da Pintada e EMEF Vereador Antônio Giudice). Segundo a prefeitura, até o momento, foram investidos R$ 5 milhões na recuperação de escolas.

