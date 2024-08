Mundo Israel aceita proposta de cessar-fogo e pede para Hamas fazer o mesmo, afirma governo americano

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Segundo o governo israelense, o Hamas ainda tem sob seu poder 111 pessoas sequestradas. Foto: Reprodução

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira (19) que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceitou a proposta de cessar-fogo na guerra na Faixa de Gaza proposta pelos mediadores na última semana e pediu para que o grupo terrorista Hamas faça o mesmo.

Os EUA tentam pressionar as duas partes a aceitarem os termos da nova proposta de cessar-fogo apresentada por EUA, Catar e Egito, na rodada de negociações mais recente, em Doha, no Catar. Blinken está em Tel Aviv desde domingo (18) e se reuniu com Netanyahu na manhã desta segunda.

Segundo os EUA, a nova proposta feita “resolve as lacunas restantes” nas negociações e permite uma “rápida implementação” caso ele seja aceito por todas as partes. De acordo com os negociadores, as conversas na semana passada deixaram um tom de otimismo. O conteúdo da proposta não foi divulgado.

O Hamas, que vem lançando dúvidas sobre as chances de chegar a um acordo com os israelenses, ainda não se pronunciou sobre a nova proposta dos EUA. As negociações serão retomadas nesta semana, e Blinken disse esperar “que o Hamas, antes de mais nada, respalde a proposta de aproximação”.

Como parte da pressão, Blinken disse que um cessar-fogo iniciado agora na guerra entre Israel e Hamas em Gaza pode ser a última oportunidade para que os reféns ainda sob poder do Hamas sejam devolvidos e para que a guerra na Faixa de Gaza tenha um desfecho

“Este é um momento decisivo, e provavelmente a melhor, talvez a última oportunidade de levar os reféns para casa, obter um cessar-fogo e colocar todos em um caminho melhor para paz e segurança duradouras”, disse Blinken em Tel Aviv.

Segundo o governo israelense, o Hamas ainda tem sob seu poder 111 pessoas sequestradas pelo grupo durante o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra na Faixa de Gaza. Um dos pontos de desacordo é a interrupção do ataques de Israel em Gaza. O governo israelense alega que a guerra só pode terminar com a destruição do Hamas como força militar e política, e que, para isso, é preciso fazer operações militares no território palestino, onde o grupo terrorista está baseado.

Mas o Hamas já disse que, para devolver os reféns, só aceitará um cessar-fogo permanente, e não temporário. Há divergências também sobre a presença militar contínua de Israel dentro de Gaza, particularmente ao longo da fronteira com o Egito, sobre a livre movimentação de palestinos dentro do território e sobre a identidade e o número de prisioneiros a serem libertados em uma troca.

No fim desta semana, as partes envolvidas e os mediadores — EUA, Egito e Catar — voltarão a se reunir em Doha para uma nova rodada de negociações.

Em paralelo, a incursão isralense avançou novamente na Faixa de Gaza nest segunda-feira. Segundo moradores de Khan Yunes, no sul de Gaza, soldados fizeram uma operação na cidade nesta manhã. Já no domingo, um atentado em Tel Aviv deixou uma pessoa ferida. O Hamas reivindicou autoria do ataque.

