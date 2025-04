A Blue Origin lançou com sucesso na manhã desta segunda-feira (14), no Texas (EUA), a nave New Shepard para uma viagem de turismo espacial com seis mulheres a bordo, entre elas a cantora Katy Perry e a jornalista Lauren Sánchez, noiva do bilionário Jeff Bezos, que é o dono da empresa de foguetes espaciais.

A engenheira aeroespacial Aisha Bowe, a cientista Amanda Nguyen, a produtora de filmes Kerianne Flynn e a jornalista Gayle King completaram o grupo. Elas passaram por um treinamento na Vila dos Astronautas, no Texas, nas últimas semanas.

O lançamento ocorreu às 10h31min (no horário de Brasília) e tanto a cápsula quanto o foguete retornaram cerca de dez minutos depois. Logo que deixou a nave, após o pouso, Katy Perry beijou o chão.

Segundo a Blue Origin, essa foi a primeira viagem espacial com uma tripulação exclusivamente feminina desde a Vostok 6, em 1963, quando a russa Valentina Tereshkova foi sozinha ao espaço.