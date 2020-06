Acontece Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre retoma atividades na segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Hotel aproveitou a pausa na operação para realizar reformas Foto: Divulgação Hotel aproveitou a pausa na operação para realizar reformas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre anunciou que retomará as suas atividades na segunda-feira (08), seguindo um rigoroso protocolo de segurança e as regras do decreto de distanciamento controlado do governo do Rio Grande do Sul.

A rede lançou o Manual de Prevenção Contra a Covid-19 e criou comitês integrados por seus diretores e gerentes, parceiros, fornecedores e especialistas, uma Equipe de Proteção da Saúde e protocolos internos para atendimento a casos suspeitos e casos confirmados assintomáticos da doença.

A Blue Tree Hotels foi a primeira rede hoteleira no Brasil a passar a utilizar, no segundo semestre de 2019, o web check-in com reconhecimento facial pelo equipamento (celular, tablete ou computador) do próprio hóspede. Em breve, a rede implantará o web check-out, também com o objetivo de valorizar o tempo do cliente e assegurar o distanciamento.

