Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

O desafio de 41 escritores de permanecer em isolamento devido à pandemia de coronavírus se transformou no livro “Quarentenas”. Com lançamento previsto para , a obra é organizada pela editora gaúcha Palavra Bordada e revela diferentes perspectivas de vida quando o mundo precisou parar a fim de conter o avanço da Covid-19.

Temas como maternidade e home office, solidão, romance e situações inusitadas fazem parte dos 40 textos do e-book. “A ideia foi abordar diferentes temas e situações recorrentes. Alguns mostram o retrato da realidade diante da quarentena, outros trazem reflexões e situações inusitadas”, explica a designer Camila Provenzi.

No percurso das 172 páginas do livro, que tem na capa a ilustração do artista visual gaúcho Jotapê Pax, estão registrados momentos vividos por autores residentes nos Estados do Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Eles foram selecionados em uma disputa que contou com a participação de 125 autores. Entre os escolhidos, 69,4% ão seus textos publicados pela primeira vez por uma editora.

“Além oferecer um importante conteúdo para o momento que estamos vivendo, o livro é uma oportunidade para escritores ainda não conhecidos terem sua primeira publicação”, explica a jornalista Carolina Rocha, sócia da editora.

O livro faz parte do projeto Quarentena Criativa, lançado para comemorar os cinco anos da editora e para realizar um gesto solidário em meio à pandemia. Entre as etapas do plano estava a seleção e curadoria de textos. A partir do conteúdo recebido e selecionado, a Palavra Bordada fez a preparação dos textos, a revisão, a edição, o projeto gráfico, a diagramação e os registros. A obra está à venda pelo valor de R$ 19,90 na Amazon.com.br.

O valor resultante da venda dos livros digitais será repassado ao Centro de Educação Profissional São João Calábria, instituição sem fins lucrativos de Porto Alegre que oferece cursos de qualificação profissional para jovens de 16 a 22 anos e realiza projetos sociais. Todos os serviços realizados pela Palavra Bordada são voluntários, ou seja, não são remunerados pela comercialização do e-book.

Inspirada no perfil dos escritores selecionados, a editora Palavra Bordada inicia um trabalho de fortalecimento da área editorial dedicada para novos autores. Neste segmento de auto publicação, passa a oferecer os serviços de curadoria de conteúdo, edição de textos, preparação, revisão, projeto gráfico, distribuição, divulgação e gerenciamento da venda de livros. Porém, com modelo de negócio enxuto e diferenciado das editoras tradicionais.

“A partir de agora, podemos acolher autores que as grandes editoras não estavam conseguindo. Será mais uma possibilidade no mercado editorial”, afirma a empresária e sócia Maribel Lindenau.

