Rio Grande do Sul Brigada Militar mantém isolamento da área próxima à ponte pênsil que virou no último final de semana

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Seguem também as buscas ao jovem Brian dos Santos Grandi, de 20 anos, único ainda desaparecido Foto: Reprodução Seguem também as buscas ao jovem Brian dos Santos Grandi, de 20 anos, único ainda desaparecido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar mantém o isolamento da área junto à ponte pênsil de pedestres na travessia Torres (RS) a Passo de Torres (SC).

Seguem também as buscas ao jovem Brian dos Santos Grandi, de 20 anos, único ainda desaparecido. O trabalho é realizado em cooperação com o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, apoiado por embarcação do Comando Ambiental e helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar.

O acidente

A ponte pênsil sobre o rio Mampituba, na divisa entre os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina virou na madrugada da última segunda-feira (20). Segundo a prefeitura do município gaúcho, havia cerca de 100 pessoas na estrutura, que tem 30 metros de extensão. A ponte tem capacidade para 20 pessoas.

No dia de inauguração da ponte, em 1985, ela também não suportou o peso das pessoas e das autoridades e acabou cedendo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/bm-isolamento-area-proxima-ponte-pensil/

Brigada Militar mantém isolamento da área próxima à ponte pênsil que virou no último final de semana