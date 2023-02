Rio Grande do Sul Acidente envolvendo dois veículos argentinos em Rosário do Sul deixa duas vítimas

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Acidente ocorreu no km 488 da BR-290, que liga Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a Porto Alegre e ao Litoral Norte do Estado Foto: PRF/Divulgação Acidente ocorreu no quilômetro 488 da BR-290. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois veículos na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, na manhã dessa terça-feira (21).

Um Volkswagen Spacefox argentino seguia da fronteira para o litoral quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Ford Focus, também argentino, que retornava do litoral, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu no km 488 da rodovia, que liga Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a Porto Alegre e ao Litoral Norte do Estado. O trânsito foi bloqueado no local, provocando congestionamento de 2 km nos dois sentidos da estrada.

O trânsito ficou em meia pista, sendo controlado pelos agentes da PRF até a chegada da Perícia Criminal.

Vítimas

Uma mulher de 44 anos morreu no local de acordo com a PRF. Uma menina de cinco anos morreu após receber atendimento no Hospital de Rosário do Sul. Os demais feridos são duas crianças, de cinco e sete anos, e dois adultos, uma mulher de 32 anos e um homem de 43 anos. Todos foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros Militares e estão em atendimento no hospital.

