Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Essa é a maior operação de venda de ações ocorrida no Brasil, em termos nominais, em uma década Foto: Arquivo/Agência Brasil Essa é a maior operação de venda de ações ocorrida no Brasil, em termos nominais, em uma década. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai arrecadar R$ 22 bilhões com a venda de parte das ações da Petrobras que mantém sob seu controle. Em oferta concluída na quarta-feira (05), os investidores se comprometeram a pagar R$ 30 por ação, segundo informações da agência Reuters.

É a maior operação de venda de ações ocorrida no Brasil, em termos nominais (sem correção pela inflação), em uma década. Em 2010, a Petrobras levantou R$ 120,36 bilhões (US$ 70 bilhões, pela cotação da época), na maior venda de ações já feita no mercado de capitais.

O valor arrecadado pelo BNDES ficou dentro das expectativas iniciais do banco. O preço de venda saiu com desconto de 1,6% em relação ao preço de fechamento da ação no pregão de quarta na Bolsa brasileira, a R$ 30,48 cada.

A operação envolve a venda de até 9,86% das ações ordinárias – com direito a voto –​ da estatal, que fazem parte da carteira do banco de fomento. Não inclui os papéis da Petrobras detidos pelo BNDESPar, sua subsidiária.

O BNDES permanecerá ainda com 0,16% das ações ordinárias, via BNDESPar, e 19,05% das ações preferenciais (sem direito a voto) da Petrobras. A ideia, porém, é se desfazer de todos os papéis. A venda das ações é parte de estratégia para reduzir a carteira de participações em empresas do BNDES, inchada durante os governos petistas.

Nos últimos meses, o banco já vendeu papéis do frigorífico Marfrig e da distribuidora de energia Light. A próxima operação deve envolver ações da JBS. As operações vêm contribuindo para inflar o lucro líquido do banco nos últimos anos, ajudando também o governo federal sob a forma de dividendos.

Pela atual regra de distribuição dos lucros, o BNDES deve repassar 60% do resultado ao Tesouro Nacional. Essa é a continuação de uma estratégia de desinvestimento de empresas estatais que vem sendo conduzida pela equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro. Além dos desinvestimentos feitos pelo BNDES, a própria Petrobras vendeu o controle que detinha na BR Distribuidora.

Além disso, a Caixa vendeu ações da estatal e do Banco do Brasil, dinheiro que também foi repassado ao Tesouro. Já o Banco do Brasil saiu da participação que detinha na Energisa por meio de um IPO (Oferta Pública Inicial de ações, na sigla em inglês).

