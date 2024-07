Rio Grande do Sul BNDES destina R$ 100 milhões para rodovias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

A malha atende 18 municípios que tiveram o estado de calamidade pública decretado. Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento, na modalidade direta, de R$ 100 milhões a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S/A, afetada pela enchente no Rio Grande do Sul.

O programa “BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul”, que atua em apoio aos municípios em estado de calamidade pública, irá enviar recursos a capital de giro para dar suporte às necessidades de liquidez mais imediatas da concessionária gaúcha. De acordo com a concessionária, em sua malha viária foram registrados pontos de bloqueio total de tráfego e diversos tipos de danos à estrutura rodoviária.

Os 271,54 km concedidos à empresa atravessam três serras e um grande vale. A malha atende 18 municípios que tiveram o estado de calamidade pública decretado: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Campestre da Serra, Capela de Santana, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, Montenegro, Portão, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Triunfo e Vacaria.

“Mais uma vez, em um momento de emergência, o BNDES está ao lado do povo brasileiro. Desta vez, estamos completamente comprometidos com os esforços do Governo Federal em reconstruir o Rio Grande do Sul, viabilizando e alavancando o crédito para empresários reerguerem seus negócios”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O programa “BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul” ainda deverá continuar vigente até 31 de dezembro de 2025. A operação da concessionária é a primeira aprovada no âmbito do programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul, que apoia ações de enfrentamento de consequências socioeconômicas decorrentes de eventos climáticos extremos em municípios do Estado em estado de calamidade pública. O instrumento tem prazo de vigência até a utilização total dos R$ 8 bilhões em recursos.

