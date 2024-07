Brasil Quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023, diz ONU

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

O estudo mostra que a insegurança alimentar severa no País caiu 85% em 2023. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O estudo mostra que a insegurança alimentar severa no País caiu 85% em 2023. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Cerca de 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil no ano passado. É o que apontam os dados do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial, conhecido como Mapa da Fome, divulgado nesta quarta-feira (24).

O estudo mostra que a insegurança alimentar severa no País caiu 85% em 2023. A condição, que atingia 17,2 milhões de brasileiros em 2022, caiu para 2,5 milhões. A insegurança alimentar severa ocorre quando alguém está totalmente sem acesso a alimentos e passa um dia inteiro ou mais sem comer.

“Os dados das Nações Unidas indicam que estamos no caminho certo”, afirma Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O relatório também mostra que a insegurança alimentar no País caiu de 8,5% no triênio 2020-2022, para 6,6% em 2021-2023. Isso significa que cerca de 4 milhões de brasileiros deixaram de se enquadrar nessa condição no período. O mapa da ONU também avalia a subnutrição no Brasil com um indicador que cruza dados de produção, consumo e distribuição de alimentos em relação à renda.

O PoU (prevalência de subnutrição, na tradução) é o indicador utilizado para determinar de um país está no Mapa da Fome ou não. Um país sai do mapa quando o índice da média do último triênio fica abaixo de 2,5%. A subnutrição no Brasil diminuiu de 4,2% no triênio 2020-22 para 3,9% no triênio 2021-23.

“Os dados desta edição nos deixam ainda mais confiantes de que iremos retirar o Brasil do Mapa da Fome no triênio 2023 a 2025”, ressaltou o ministro.

