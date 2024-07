Política Ministro Alexandre de Moraes autoriza investigar deputada Carla Zambelli por suposta tentativa de golpe

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Zambelli afirmou que recebe, com surpresa, a informação, por meio da imprensa Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados Zambelli afirmou que recebe, com surpresa, a informação, por meio da imprensa. (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de investigação sobre a suposta ligação da deputada federal Carla Zambelli com tentativa de golpe.

A deputada, segundo indícios, teria intermediado uma viagem de uma influenciadora digital à Espanha para entrevistar o general venezuelano Hugo Carvajal sobre o suposto financiamento do narcotráfico pelo PT, partido de Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a Polícia Federal (PF) que pediu a investigação ao ministro do STF no retorno ao Brasil, essa influenciadora teria entregue um dossiê sobre a delação de Carvajal a Anderson Torres, então ministro da Justiça, que teria determinado abertura de um inquérito a partir das informações.

“Os elementos identificados apontam que a formalização açodada da investigação no âmbito da Polícia Federal – há apenas duas semanas do 1° turno das eleições presidenciais – visava a conferir credibilidade às narrativas inverídicas propagadas pela Milícia Digital em relação ao principal opositor político do então presidente Jair Bolsonaro”, afirma a Polícia Federal no documento.

Em nota, Zambelli afirmou que recebe, com surpresa, a informação, por meio da imprensa, de que teria sido incluída em uma investigação sobre a “minuta do golpe”.

“Por não ter conhecimento dos fatos em questão, a parlamentar somente poderá se manifestar após ter acesso aos autos, mas estará à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos julgados necessários”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-alexandre-de-moraes-autoriza-investigar-deputada-carla-zambelli-por-suposta-tentativa-de-golpe/

Ministro Alexandre de Moraes autoriza investigar deputada Carla Zambelli por suposta tentativa de golpe

2024-07-24