Mundo Bob Barker, um dos apresentadores mais longevos da TV dos Estados Unidos, morre aos 99 anos

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Bob Barker Recebeu 19 prêmios Emmy, incluindo 14 como apresentador de gameshow. Foto: Divulgação Bob Barker Recebeu 19 prêmios Emmy, incluindo 14 como apresentador de gameshow. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Bob Barker morreu aos 99 anos de idade neste domingo, 26. Apresentador da TV norte-americana, ficou conhecido por programas como Truth or Consequence, The Bob Barker Show e The Price Is Right. Neste último, ficou à frente entre setembro de 1972 e junho de 2007.

A CBS emitiu uma nota chamando-o de uma das “estrelas mais icônicas” do canal, e destacando também que será lembrado como “um dedicado ativista dos direitos animais”.

“Perdemos um amado membro da família CBS hoje com a morte de Bob Barker. Durante os 35 anos em que foi apresentador do The Price Is Right, Bob realizou incontáveis sonhos de pessoas”, diz o comunicado.

Trajetória

Bob Barker nasceu em Darrington, Washington, nos Estados Unidos, em 1923, e também passou parte de sua juventude nos estados de South Dakota e Montana. Ele chegou a servir à marinha dos EUA durante a 2ª Guerra Mundial. Foi casado com Dorothy Jo Gideon, sua paixão de escola. Ela morreu em 1981, e o casal não teve filhos.

Bob Barker Recebeu 19 prêmios Emmy, incluindo 14 como apresentador de gameshow, o maior vitorioso na história da categoria. Em 1999, recebeu uma estatueta especial pelo conjunto da obra. Ele também é lembrado pela participação especial que fez no filme Um Maluco no Golfe, protagonizado por Adam Sandler (relembre no vídeo abaixo).

Em 1994, foi alvo de uma acusação de assédio sexual quando Dian Parkinson, funcionária do The Price Is Right ao longo de 18 anos, alegou que era forçada a fazer sexo com Bob Barker para manter seu emprego. O apresentador afirmou que as relações existiram entre 1989 e 1991, mas teriam sido consensuais, e ela própria teria iniciado o relacionamento. Dian desistiu do processo em 1995, afirmando que estaria afetando sua saúde.

