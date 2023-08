Esporte Neymar na Arábia Saudita: veja os privilégios e saiba o que o jogador não poderá fazer no país

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Neymar terá privilégios semelhantes aos da monarquia saudita. Foto: Divulgação/Al-Hilal Neymar terá privilégios semelhantes aos da monarquia saudita. (Foto: Divulgação/Al-Hilal) Foto: Divulgação/Al-Hilal

Depois de Santos, no litoral paulista, Barcelona, na Espanha, e Paris, na França, Neymar escolheu viver em Riad, capital da Arábia Saudita, onde terá o maior choque cultural de sua vida. Aos 31 anos, o astro brasileiro fechou com o Al-Hilal um contrato que lhe renderá em dois anos algo perto de R$ 2 bilhões e terá mordomias em um país com restrições impostas pelas leis islâmicas que ele possivelmente vai tentar driblar.

Maior cidade da Arábia Saudita, Riad tem pouco mais de 7 milhões de habitantes e apresenta proibições incomuns para quem vem de países do Ocidente. A nação árabe não permite, por exemplo, demonstração de afeto em público e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer espaço, diferentemente do que ocorre nos vizinhos Catar e Emirados Árabes, onde os residentes e estrangeiros podem consumir cerveja ou outras bebidas em hotéis, restaurantes e em suas casas.

A Arábia Saudita também pune severamente os atos sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo, é acusada de violar direitos humanos e é alvo de críticas internacionais pela guerra sangrenta no Iêmen e, mais recentemente, em 2019, pela morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do país em Istambul, na Turquia.

Privilégios

Neymar terá uma série de regalias no Oriente Médio. Ele terá uma equipe completa à disposição em sua mansão em um condomínio de luxo durante 24h, um avião particular, vários carros de luxo e poderá morar com sua namorada, Bruna Biancardi, mesmo não sendo casado legalmente com ela, o que por lei é proibido no país.

“Existe uma abertura maior nesse novo momento da Arábia, preparando-se também para o turismo. Casais com união estável são aceitos dentro do país”, crê o técnico Péricles Chamusca, um dos brasileiros que hoje trabalham na Arábia Saudita. Ele treina o Al Taawoun, o quinto clube que dirige no país onde vive desde 2018. “Várias ações foram tomadas no sentido de melhorar a vida dos estrangeiros”.

De acordo com informações da imprensa internacional, um Boeing 747-400 que pertence ao príncipe Al-Waleed bin Talal estará disponível para Neymar usar em suas folgas a fim de ir para qualquer lugar do mundo. A aeronave conta com uma suíte máster no andar superior, espaço para sofás revestidos em couro e também uma espécie de poltrona real banhada a ouro.

Conhecido por ser anfitrião de grandes festas, Neymar terá liberdade para promover eventos em sua mansão, mas não da mesma forma que fazia em Mangaratiba, Barcelona e Paris. O jogador brasileiro também não poderá consumir bebida alcoólica, uma vez que o consumo não é liberado em nenhum local e o governo não sinaliza com o relaxamento da lei.

Religião

Cristão, Neymar chegou à nação muçulmana usando um chamativo cordão reluzente com um crucifixo enorme no peito. Ele tem várias tatuagens com referências religiosas e chegou a usar uma faixa em que se lia “100 Jesus” quando comemorou o então inédito ouro olímpico conquistado pela seleção brasileira nos Jogos do Rio, em 2016.

Não há uma norma que proíba a manifestação da fé cristã na Arábia Saudita, embora existam relatos de que a liberdade religiosa não é respeitada no país e a conversão ao cristianismo é proibida por lei, passível de aplicação da pena de morte. Lá, normalmente, qualquer adoração não-muçulmana ocorre em ambientes privados. “O que mais impactou aqui é a doutrina das orações. Eles rezam cinco vezes ao dia”, conta Ricardo Ryller, volante de 29 anos que defende desde 2021 o Al-Fayha.

