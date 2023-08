Brasil Morre Dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador, aos 89 anos

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A causa da morte não foi informada, porém, o arcebispo estava com a saúde debilitada desde dezembro do ano passado. Foto: Divulgação/CNBB A causa da morte não foi informada, porém, o arcebispo estava com a saúde debilitada desde dezembro do ano passado. (Foto: Divulgação/CNBB) Foto: Divulgação/CNBB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morreu, aos 89 anos, o cardeal Dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador, em Londrina, no Paraná. A morte do religioso foi informada pela arquidiocese de Londrina, neste sábado (26). A causa da morte não foi informada, porém, o arcebispo estava com a saúde debilitada desde dezembro do ano passado, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

Dom Geraldo nasceu em 19 de outubro de 1933, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Aos 12 anos, ingressou no Seminário Menor Diocesano Santo Antônio, localizado na mesma cidade, onde permaneceu até os 14 anos.

O arcebispo cursou licenciatura em filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Em seguida, se formou em teologia, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção.

Em junho de 1957, Dom Geraldo recebeu a ordenação sacerdotal por Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, arcebispo auxiliar de São Paulo. Entre os diversos cargos que exerceu ao longo dos anos está o de professor na Faculdade de Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Em Roma, o religioso participou do programa para o Brasil intitulado “Liturgia e Vida”. No local, ele também colaborou na Paróquia de São Clemente Papa de Montesacro, coordenou a Pastoral da Arquidiocese de São Paulo, foi professor de Teologia Sacramentária e Liturgia no Instituto Teológico Pio XI – Salesiano e no Seminário Maior João XXIII – Scalabriniano.

Nomeação como bispo

Dom Geraldo Majella foi nomeado pelo Santo Padre, o Papa Paulo VI, bispo Diocesano de Toledo, no dia 5 de maio de 1982. Em outubro do mesmo ano, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de Londrina (PR), tomando posse alguns dias depois. No mesmo ano, também assumiu a presidência da Comissão Litúrgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), permanecendo até 1987.

No dia 13 de janeiro de 1999, o religioso foi nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia. Ao longo dos anos, Majella também recebeu as nomeações de vice-presidente do Conselho Latino-Americano (CELAM) e membro do Pontifício Conselho de Migrantes e Itinerantes.

Em 2011,Dom Geraldo teve o pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI, tornando-se Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador. Por vontade própria, passou a residir em Londrina em 2014. No Vaticano, foi membro do Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/morre-dom-geraldo-majella-arcebispo-emerito-de-salvador-aos-89-anos/

Morre Dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador, aos 89 anos

2023-08-26