Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Time gaúcho não conseguiu superar o rival no primeiro confronto contra o gigante sul-americano. Foto: Fernando Alves/ECJ/Divulgação Time gaúcho não conseguiu superar o rival no primeiro confronto contra o gigante sul-americano. (Foto: Fernando Alves/ECJ/Divulgação) Foto: Fernando Alves/ECJ/Divulgação

O Juventude não conseguiu superar o Boca Juniors no primeiro confronto de sua história contra o gigante argentino. No amistoso, o Papo foi derrotado por 2 a 0, nesta quarta-feira (15), no Estádio San Nicolás, em San Nicolás de los Arroyos, na Argentina.

O encontro entre as duas equipes não valeu nada para ambos, mas “valeu muito” para o Jaconero, que esteve frente a frente com um dos maiores times do continente.

O jogo

Contra uma escalação alternativa , o Ju começou bem a partida e até criou os dois primeiros lances de real perigo. Nesse sentido, Ênio acertou o travessão do goleiro Leandro Brey, em chute da meia-lua, e Erick Farias, frente a frente com o goleiro boquense, bateu rente a trave esquerda da meta argentina.

aos 15 minutos, uma boa jogada individual de Agustín Martegani resultou na abertura do placar para o Boca. Depois de avançar pelo lado esquerdo, o camisa 19 tocou para Brian Aguirre que tentou fazer o cruzamento e, depois do desvio de Kelvi, a bola encobriu o goleiro Marcão e balançou as redes do time gaúcho.

Na reta final da primeira etapa, a oportunidade de empatar apareceu para o Juventude em bola que sobrou nos pés de Ênio, dentro da grande área. Todavia, o atacante bateu na rede pelo lado de fora.

Na volta do intervalo, bastaram quatro minutos para a dianteira do Boca Juniors se tornar maior. Após bola espirrada na intermediária, Juan Barinaga deu ótimo passe em profundidade para Merentiel que invadiu a grande área e fuzilou Marcão, com a perna direita. 2 a 0 e festa da torcida local no Único de San Nicolás.

Diante do contexto, os dois técnicos aproveitaram para fazer diversas mudanças em movimento que afetou o volume de chances claras. Assim, o marcador na Argentina se manteve até o último apito do embate.

O Ju volta a campo no próximo dia 22, às 21h30min (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, diante do Ypiranga, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Ficha técnica

– Boca Juniors: Brey (Garcia); Blondel, Belmonte, Di Lollo, Barinaga (Dalmasso); Rey, Martegani (Miramón); Blanco (Fabra), Janson (Palacios), Marentiel (Gimenez); Aguirre (Zenón). Técnico: Fernando Gago.

– Juventude: Marcão; Ewerthon (Reginaldo), Adriano Martins, Cipriano (Abner) e Felipinho (Alan Ruschel); Kelvi (Jean Carlos), Jadson e Mandaca; Ênio (Nenê), Erick Farias (Batalla) e Gabriel Taliari (Peterson). Técnico: Fábio Matias.

