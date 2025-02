Esporte Boca perde nos pênaltis para Alianza Lima e está fora da Libertadores

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Os argentinos vinham com 100% de aproveitamento, até Alan Velasco cobrar mal. Foto: Reprodução Os argentinos vinham com 100% de aproveitamento, até Alan Velasco cobrar mal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Boca Juniors foi eliminado, nessa terça-feira (25), na segunda fase da Libertadores. O time até venceu o Alianza Lima por 2 a 1, na Bombonera, em Buenos Aires, mas havia perdido o jogo de ida por 1 a 0. O atacante Cavani ainda perdeu, sem goleiro, o gol que poderia evitar as penalidades.

Na disputa por pênaltis, o Alianza acertou todas as cinco cobranças. Os argentinos também vinham com 100% de aproveitamento, até Alan Velasco cobrar mal, e o goleiro Billy Viscarra defender. Assim, o Boca não jogará nenhuma competição continental na temporada 2025.

Já o Bahia mantém vivo o sonho de participar da Libertadores após 36 anos. O time treinado por Rogério Ceni venceu o The Strongest por 3 a 0, nesta terça-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Com dois de Ademir e um de Lucho Rodríguez, o Bahia se classificou com o placar agregado por 4 a 1, depois de empatar por 1 a 1, na altitude boliviana. A última participação do clube baiano no torneio continental foi em 1989.

O adversário na terceira fase será o vencedor do duelo entre Boston River e Ñublense. As equipes jogam no Chile, nesta quarta-feira. Na ida, os uruguaios venceram por 1 a 0, em casa.

Empurrado pela torcida, o Bahia manteve a posse de bola na primeira etapa e ocupou bastante o campo de ataque. Apostando em jogadas ensaiadas e transições rápidas, buscava surpreender o time boliviano, que só se defendia. A primeira chegada, porém, só se deu aos 15 minutos, quando Lucho González finalizou da entrada da área e obrigou boa defesa de Banegas.

O lance animou os baianos, que passaram a arriscar mais. Ademir recebeu na área, mas mandou sobre a meta boliviana. Chegando cada vez mais com perigo, o gol foi questão de tempo. Jean Lucas sofreu o pênalti e Lucho González bateu forte para abrir o placar, aos 39 minutos. O gol desestabilizou o The Strongest, e, assim como na ida, teve um jogador expulso, quando Jusino levou o cartão vermelho direto, por carrinho em Lucho.

Na volta do intervalo, com a vantagem numérica, o Bahia ampliou, aos três. Aproveitando o erro na saída de bola do The Strongest, Ademir saiu cara a cara com o goleiro para marcar o segundo. Animado, por pouco Erick Pulga não fez o terceiro, mas Banegas fez grande defesa. Depois, o goleiro ainda pegou a cabeçada de Everton Ribeiro. De tanto pressionar, Ademir acabou encaminhando a classificação. O atacante recebeu lançamento de Pulga e bateu cruzado para marcar, aos 17.

Com o duelo praticamente definido, o Bahia não baixou a guarda e seguiu sobrando em campo. Novamente Ademir saiu livre, mas desta vez faltou precisão para marcar seu terceiro tento na partida. Com o passar do tempo e sem o The Strongest esboçar uma reação, Ceni fez substituições para rodar o elenco. Na reta final, embalado pelo “olé” vindo das arquibancadas, o Bahia se garantiu em mais uma fase na pré-Libertadores.

(Estadão conteúdo)

