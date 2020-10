Magazine Boca Rosa posta foto de 10 anos atrás e surpreende com a transformação

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Bianca Andrade, a Boca Rosa, surpreendeu ao mostrar foto antiga. (Foto: Twitter/ Reprodução)

Bianca Andrade, a Boca Rosa, surpreendeu seus fãs ao postar um clique antigo em seu Twitter. Ao comemorar a indicação do primeiro prêmio internacional, a ex-BBB pediu votos questionando para os admiradores se a versão dela de 10 anos atrás merecia ganhar. “A pitica de 10 anos atrás merece ou num merece um prêmio internacional?”, escreveu a namorada de Fred ao exibir o clique intimista.

A premiação do People Choice Awards deste ano criou a categoria “influencer brasileiro do ano”. Além de Bianca, as ex-BBBs Manu Gavassi e Rafa Kalimann também concorrem junto com Maisa, Foquinha, Matheus Mazzafera, entre outros. A premiação acontece no dia 15 de novembro.

