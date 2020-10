Magazine Munik Nunes rebate críticas ao novo visual: ‘Não preciso de aprovação ‘

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Munik Nunes mostrou novo visual no Instagram. (Foto: Reprodução Instagram)

Munik Nunes mudou o visual e muitos internautas não aprovaram os cabelos curtos da ex-BBB. A influenciadora falou sobre as críticas que recebeu nas redes sociais após a transformação. “Sabia que teria críticas e muitos elogios também. Só que por incrível que pareça, eu escolhi focar nas coisas positivas e não nas críticas. Não que eu pensei em ser aprovada quando eu cortei, até porque eu pensei que o pessoal ia falar muito. Mas o importante é eu ter segurado corte, estar bem comigo mesma, estar com a autoestima boa”, explicou Munik.

Não preciso da aprovação de ninguém, faço o que eu quero, o que eu acho que vai ficar legal para mim. Querendo ou não, eu que tenho que segurar o corte, me sentir bem. Não posso focar na opinião das pessoas. Já pensou se corto e não estou com a autoestima legal? Se me importo, cortei e recebi um monte de críticas, o que ia fazer? Ia ter que usar lace? Estou super bem, não me importei nem com a minha mãe, que ficou bem brava”, acrescentou ela, que filmou a reação negativa da mãe ao ver seus cabelos curtos.

