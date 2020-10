Magazine Rick Moranis é agredido por desconhecido nas ruas de Nova York

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Ator fez sucessos da comédia na década de 1980 e 1990. (Foto: Divulgação)

O ator Rick Moranis, que estrelou diversas comédias clássicas dos anos 1980, como “Os Caça-Fantasmas” e “Querida, Encolhi as Crianças”, foi atacado por um homem desconhecido nas ruas de Nova York.

O momento da agressão foi até registrado em vídeo. Entretanto, o motivo do ataque ainda é desconhecido.

Moranis estava andando perto do Central Park, às 7h30, quando um homem se aproximou dele e lhe empurrou e deu um soco no seu rosto. Depois do ataque, o homem seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Com 67 anos, o ator foi parar no hospital com dores na cabeça e nas costas, mas já foi liberado.

Apesar da carreira de sucesso, Moranis decidiu se aposentar após a morte da esposa, em 1991, prometendo se dedicar integralmente à criação das duas filhas. Eventualmente, ele reapareceu como dublador, trabalhando na animação “Irmão Urso” (2003) e sua sequência.

O ataque sofrido pelo ator gerou comoção nas redes sociais, com comentários até de astros como Chris Evans (o Capitão América) e Ryan Reynolds (o Deadpool). “O meu sangue está fervendo. Encontrem este homem. Ninguém toca em Rick Moranis”, escreveu Evans.

