Magazine Filha de Carla Perez inicia trabalho na carreira musical

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Camilly Victória estuda produção musical nos Estados Unidos. (Foto/ Reprodução Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aos 18 anos, Camilly Victória, primogênita de Carla Perez e Xanddy, agora investe com afinco em sua carreira musical. Tendo influência forte dentro de casa, a jovem estudante de produção musical nos Estados Unidos está pronta para colocar o seu vozeirão para fora em trabalhos autorais.

“Trabalho direto do coração chegando. Quase tudo pronto para lançar para vocês”, escreveu Camilly na legenda de um post em seu Instagram onde aparece em uma estúdio de gravação musical. Toda coruja, a famosa loira do Tchan babou pela filhota nos comentários.

“Definição de orgulho. Te amo, minha filha”, escreveu Carla. O maridão também não ficou de fora. “Filha, que Deus abençoe este trabalho lindo que vem aí e que o povo ame muito.”

Carla Perez aproveitou o movimento #tbt (Throwback Thursday) e relembrou um clique em família bem especial .Com o marido, o cantor Xanddy, e os filhos Camilly Victoria, de 18 anos, e Victor Alexandre, de 16 anos, a loira foi até 2019 e buscou um registro da viagem deles para a Bélgica.

“Há exatamente 1 ano estávamos explorando a beleza de Bruges, conhecida como Veneza do Norte. Beleza para ficar guardada na memória e no coração”, escreveu na legenda.A imagem contou com uma paisagem de fundo exibindo a arquitetura local e recebeu muitos elogios dos internautas.”Lindos. “Família que eu amo. Deus abençoe sempre vocês”. “Que família linda”, foram algumas das mensagens deixadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine