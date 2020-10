Celebridades Mara Maravilha, marido e filho de dois anos estão com Covid-19

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mara conta que fazia testes periódicos de Covid-19. Foto: Reprodução/Instagram Mara conta que fazia testes periódicos de Covid-19. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A família de Mara Maravilha, ela, o marido Gabriel Torres e o filho Benjamin, de dois anos, testaram positivo para Covid-19. Gabriel, inclusive, foi afastado do júri do programa Canta Comigo Teen, da RecordTV. Ele já havia gravado oito episódios.

Mara conta que fazia testes periódicos de Covid-19. De acordo com o TV Fama, o marido Gabriel foi o primeiro a se sentir mal. A família está em casa sob os cuidados médicos. Mara Maravilha ainda pediu para que as pessoas mandem energias boas, umas para as outras. Disse ainda que “isso vai passar”.

“Eu não estava me sentindo muito bem, mas sou guerreira. A gente está na fé e na esperança. O que mais me fez sofrer foi o meu filho, mas ele está comendo regularmente está saudável, dormindo bem, tomando água e banho de sol. Está ativo e carinhoso”, disse Mara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades