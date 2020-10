Celebridades Ex-BBB Felipe Prior vira réu em processo de estupro

2 de outubro de 2020

O Ex-BBB Felipe Prior virou réu pelo crime de estupro após a denúncia do Ministério Público ter sido acolhida pela Justiça. De acordo com o TV Fama, Prior tem agora dez dias para apresentar uma resposta por escrito às acusações citadas.

A tramitação se dá em razão de uma das três acusações de estupro contra o brother. Ainda de acordo com o TV Fama, Prior se tornou réu em relação à queixa de 2014.

Em agosto, a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher optou pelo não indiciamento do ex-BBB, mas o Ministério Público teve outro entendimento e decidiu por denunciá-lo à Justiça.

A defesa de Prior se manifestou:

“Depois de uma criteriosa investigação, a autoridade policial concluiu pela inocência de Felipe Prior. As provas coletadas ao longo do inquérito demonstraram que ele não cometeu qualquer crime. A defesa confia que o Poder Judiciário também concluirá pela inocência de Prior e afastará as acusações infundadas”.

