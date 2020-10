Em entrevista para o site Dentro do Meio em fevereiro, Theo havia dito que queria expandir a carreira em filme pornôs, iniciada há cerca de dois anos na produtora HotBoys. Ele começou a atuar no cinema adulto por causa de problemas financeiros e para ajudar a operação de um sobrinho. “Eu estou pensando em várias coisas boas e carreira internacional com certeza é uma delas”, declarou ele.

Porém, em maio, questionado por um seguidor no Twitter, Theo revelou que tinha abandonado a profissão. “Acabou o nome artístico. Agora é vida real”, contou ele, que na verdade chamava Maicon Lima, sem dar grandes explicações.

Adaptação da indústria

A indústria de entretenimento adulto está em pleno vapor em meio a pandemia da Covid-19. Após alguns meses parados, atores e produtoras retomaram suas gravações. A pressa tem motivo especial: desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia do coronavírus no mundo, sites internacionais tiveram um incremento de 11% a 67% de usuários únicos, dependendo do país, e essa é oportunidade única para reviver um setor que foi massacrado pela pirataria na internet. No Brasil, não foi diferente.

No segmento que precisa de cenas gravadas e muita interação com pessoas, o cenário é um pouco diferente. Cinthia Farjado, diretora-geral do Grupo Playboy, responsável pela Sexy Hot Produções, diz que a criação de novos conteúdos teve que ser paralisada a princípio e depois reformulada para caber dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde.

“No início da quarentena, em março, suspendemos, por tempo indeterminado, todas as gravações do selo, como uma medida de segurança para todos os membros da equipe. A retomada terá que ser cautelosa. As gravações passarão por protocolos, ainda mais rígidos do que temos hoje, de segurança, saúde e até higiene, de acordo com as recomendações da OMS. No Sexy Hot, já tínhamos como regra a apresentação de exames e uso de camisinha, por exemplo. Alinhada com a temática da quarentena, estreamos no último dia 8 e 15 de agosto, dois episódios do filme Contos da Quarentena, do nosso selo próprio e exclusivo do canal. Seguindo todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), as duas produções foram interpretados pelo casal DreadHot e Alemão, que moram juntos, gravado na casa deles, respeitando ainda mais o decreto”, explica.

A necessidade de novos conteúdos também deriva da maior procura. O site Sexy Hot teve um aumento de 64% no volume de visitas somente nos 120 dias logo após a quarentena. Os seus vídeos tiveram um aumento de 104% de visualizações e os usuários consumiram 103% mais vídeo/horas em comparação com o mesmo período anterior.