Rio Grande do Sul O mês de outubro começou com quase 6.700 novos casos e mais 33 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Estado acumula desde março 197.186 contágios, com 4.815 desfechos fatais. (Foto: EBC)

Publicado na tarde desta quinta-feira, 1º de outubro, o mais recente boletim oficial da pandemia no Rio Grande do Sul acrescentou 6.691 testes positivos de coronavírus e mais 33 óbitos pela doença. Com isso, o Estado começa o oitavo mês de pandemia com um total acumulado de 197.186 casos confirmados de contágio (93% deles já recuperados) e 4.815 perdas humanas por Covid desde março.

Porto Alegre figura no topo da lista, tanto em notificações de contágio (30.635) quanto em perdas humanas (1.031). Os demais líderes em casos confirmados são Caxias do Sul (9.171), Passo Fundo (7.301), Canoas (6.889), São Leopoldo (5.906) e Novo Hamburgo (5.851). Já em desfechos fatais de coronavírus, a Capital é seguida por Canoas (271), Novo Hamburgo (171), Passo Fundo (162), Viamão (147) e São Leopoldo (142).

Esse cenário contrasta com os dados de três dos 497 municípios que ainda não tiveram qualquer registro de infectados. São eles Cerro Branco (Região Central), Coqueiro Baixo (Vale do Taquari) e Garruchos (Fronteira-Oeste), que juntos representam pouco mais de 0,5% do total – segundo especialistas, são localidades de pequeno porte, com baixa densidade demográfica e grau de interação comunitária.

Em âmbito nacional, o Rio Grande do Sul ocupa a décima posição em contingente de infectados, em um ranking encabeçado por São Paulo (985.628). Na segunda colocação aparece a Bahia (310.526), seguida por Minas Gerais (295.169), Rio de Janeiro (264.783), Ceará (241.159), Pará (230.449), Santa Catarina (215.478), Goiás (209.411) e Distrito Federal (192.245).

Já no que se refere ao número de falecimentos pela doença, porém, o Estado aparece em oitavo lugar. São Paulo também é líder nessa estatística (35.622), tendo como vice o Rio de Janeiro (18.487). Na terceira posição está o Ceará (8.994) e depois constam Pernambuco (8.251), Minas Gerais (7.360), Bahia (6.744) e Pará (6.573).

Óbitos

Ainda no que se refere às mortes de gaúchos causadas pela pandemia, o levantamento mais recente da SES (Secretaria Estadual da Saúde) abrange vítimas de 33 a 93 anos. Mas predomínio de idosos continua evidente, afinal somente sete dos 44 pacientes tinham idade abaixo dos 60 anos – dois deles já com 59 anos. Confira:

– Alvorada (homem, 57 anos);

– Alvorada (mulher, 67 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 59 anos);

– Camaquã (homem, 78 anos);

– Canoas (homem, 55 anos);

– Canoas (mulher, 86 anos);

– Catuípe (mulher, 85 anos);

– Caxias do Sul (homem, 76 anos);

– Cruz Alta (mulher, 59 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 61 anos);

– Esteio (mulher, 74 anos);

– Flores da Cunha (mulher, 61 anos);

– Glorinha (mulher, 33 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 52 anos);

– Parobé (mulher, 83 anos);

– Passo Fundo (homem, 66 anos);

– Passo Fundo (homem, 83 anos);

– Pelotas (mulher, 54 anos);

– Porto Alegre (mulher, 93 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Rolante (mulher, 87 anos);

– Santa Maria (homem, 67 anos);

– Santa Rosa (homem, 73 anos);

– Santo Ângelo (homem, 67 anos);

– São Borja (homem, 85 anos);

– São José do Hortêncio (homem, 60 anos);

– São Nicolau (homem, 56 anos);

– São Sepé (homem, 73 anos);

– São Sepé (mulher, 71 anos);

– Tramandaí (homem, 78 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 46 anos);

– Viamão (homem, 63 anos);

– Viamão (homem, 72 anos).

(Marcello Campos)

