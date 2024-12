Mundo Boeing 737-800: conheça o modelo do avião que explodiu em aeroporto na Coreia do Sul

29 de dezembro de 2024

Boeing 737-800 é um dos aviões mais utilizados ao redor do mundo. (Foto: Reprodução/Akino33 Aviation)

Um avião comercial da Jeju Air que transportava 175 passageiros e seis tripulantes saiu da pista, bateu em um muro do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, e explodiu no domingo (29), noite de sábado no Brasil. Ao todo, 179 pessoas morreram e duas foram resgatadas com vida.

O Boeing 737-800 da Jeju Air havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul. Um problema no trem de pouso da aeronave é a principal hipótese para o acidente. Equipes de emergência investigam as circunstâncias do ocorrido para determinar com precisão o que causou a falha. Segundo a Yonhap, entre as possibilidades investigadas, está uma possível colisão da aeronave com um bando de pássaros.

O 737-800 é um avião comercial amplamente utilizado por companhias aéreas em todo o mundo e considerado extremamente seguro. O modelo faz parte da série “Next-Generation” da Boeing e acomoda de 162 a 189 passageiros. Ele pode voar com velocidade máxima de cerca de 900 km/h, e pode carregar até 79 mil kg.

Segundo a empresa, são mais de 9.300 encomendas para os modelos 737-600/-700/-800/-900ER. O 737-600 é o menor e comporta de 110 a 132 passageiros, enquanto o 737-700 pode transportar de 126 a 149 passageiros. Já o 737-900ER, o mais longo da série, pode chegar a 220 pessoas a bordo, dependendo da sua configuração.

Conforme a Boeing, os modelos mais recentes foram desenvolvidos para otimizar decolagem e aterrissagem em pistas menores. As aeronaves teriam certificado de aterrissagem por GPS, que utiliza satélites para tornar os pousos mais “eficientes, precisos e ecológicos”, diz a multinacional.

A Boeing classifica o modelo como “familiar”, “popular” e “comercial”. Segundo o The New York Times cerca de 200 companhias aéreas utilizam o 737-800, incluindo cinco na Coreia do Sul: Jeju Air, T’way Air, Jin Air, Eastar Jet e Korean Air. No Brasil, sua principal operadora é a Gol Linhas Aéreas.

A colisão com muro ocorreu em pista de 2.800 metros. O governo coreano descartou a hipótese de que a pista do Aeroporto Internacional de Muan era muito pequena para o pouso da aeronave.

A Jeju Air trabalha com o governo sul-coreano para determinar a causa do acidente. Em nota, o presidente da companhia aérea, Kim Lee Bae, lamentou as mortes e afirmou que a Jeju Air está acompanhando as investigações das agências governamentais. “Independentemente da causa do acidente, sinto plena responsabilidade como CEO”, certificou.

Ficha técnica

Comprimento: 39,5 metros

Envergadura (distância entre as extremidades das asas): 35,8 metros

Autonomia de voo: 5.765 km

Peso máximo de decolagem: 79 mil kg

Velocidade máxima: cerca de 900 km/h

Capacidade: pode transportar entre 162 e 189 passageiros, dependendo da configuração de assentos escolhida pela companhia aérea.

