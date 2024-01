Geral Boeing 757: roda dianteira de avião se solta durante preparo para decolagem nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Mais de 170 passageiros que estavam a bordo tiveram que desembarcar, mas ninguém ficou ferido. (Foto: Reprodução)

Um avião Boeing 757 operado pela Delta Airlines perdeu a roda dianteira enquanto se preparava para decolar do principal aeroporto de Atlanta no último sábado, de acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. O voo 982 da Delta Airlines se preparava para decolar do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta para uma viagem a Bogotá, Colômbia, por volta das 11h15min de sábado, quando uma “roda do nariz se soltou e desceu a colina”, disse a agência em um relatório preliminar.

Mais de 170 passageiros que estavam a bordo tiveram que desembarcar, mas ninguém ficou ferido, disse o relatório. Um porta-voz da Delta disse que os passageiros foram colocados em um voo substituto.

Um porta-voz da Boeing não quis comentar e dirigiu perguntas à Delta. A FAA disse que continuava sua investigação.

Tem sido um período turbulento para a Boeing, que nos últimos anos tem estado repleta de preocupações de segurança após catástrofes mortais. O fabricante enfrenta novo escrutínio depois que um plugue de uma porta explodiu um novo avião Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines a 16.000 pés em 5 de janeiro, logo após decolar do Aeroporto Internacional de Portland, em Oregon.

Ninguém ficou gravemente ferido, mas os passageiros foram expostos a ventos fortes no angustiante retorno do avião a Portland.

A FAA ordenou então que cerca de 170 aviões Boeing 737 Max 9 fossem aterrados nos Estados Unidos até que pudessem ser inspecionados. O avião que perdeu uma roda em Atlanta no sábado, um Boeing 757, é um modelo diferente.

Parafusos

A Alaska Air encontrou parafusos soltos em “vários” de seus Boeing 737 Max 9 depois que um painel de uma porta de emergência se desprendeu da fuselagem de um dos aviões no início deste mês, disse o CEO da aérea em entrevista à NBC. O acidente gerou algumas “conversas muito duras e francas” com a Boeing sobre as operações da fabricante de aviões, disse o CEO do Alaska, Ben Minicucci, na entrevista.

“Eu estou com raiva. Estou mais do que frustrado e desapontado”, disse ele. “Minha pergunta à Boeing é o que eles farão para melhorar seus programas de qualidade internamente?”

Os reguladores de segurança dos EUA ordenaram que todos os aviões Max 9 permanecessem em terra após o incidente de 5 de janeiro, que deixou um buraco na lateral de um jato e forçou um pouso de emergência. As informações são do jornal The New York Times e da agência de notícias Bloomberg.

2024-01-24