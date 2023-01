Mundo Boeing 777 se afasta do centro da pista e quebra luzes da lateral durante pouso com chuva

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

Principal aeroporto da Nova Zelândia ficou debaixo d’água. (Foto: Reprodução)

Um Boeing 777 saiu da pista durante o pouso no aeroporto internacional de Auckland, o que danificou as luzes de uma das pistas. O incidente ocorreu na sexta-feira (27), em Auckland, na Nova Zelândia, não muito antes do momento em que o terminal do aeroporto ficou inundado pelas intensas chuvas que atingiram a região.

O aeroporto internacional de Auckland foi fechado após ser completamente alagado por fortes chuvas que atingiram a região.

A aeronave envolvida foi o Boeing 777-300, da companhia local Air New Zealand, quando estava finalizando o voo NZ-124 de Melbourne, na Austrália, para Auckland. Os pilotos pousaram o grande avião na pista, porém, o jato desviou bastante para a direita e depois levemente para a esquerda da linha de centro antes de deixar a pista.

Embora a operação tenha se completado com segurança, a companhia aérea informou que a aeronave entrou em contato com várias luzes da lateral da pista e as danificou.

As fortes chuvas no país fizeram com que dezenas de voos fossem desviados para outros aeroportos neozelandeses ou foram cancelados. Cerca de 200 passageiros que deveriam voar para Sydney foram forçados a permanecer dentro da aeronave durante a noite, enquanto inundações afetavam o terminal do aeroporto de Auckland.

