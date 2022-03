Economia Boeing anuncia suspensão de serviços de apoio a companhias russas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Gigante americana se junta a outras empresas internacionais na decisão de retirar de operações e investimentos na Rússia.

A gigante americana da aviação Boeing anunciou que suspendeu seus serviços de apoio às companhias aéreas russas e suas operações em Moscou, em uma nova resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

“Suspendemos as operações importantes em Moscou”, informou um porta-voz da empresa. “Também suspendemos os serviços de peças, manutenção e apoio técnico para companhias aéreas russas”, acrescentou.

A medida precedeu o anúncio do presidente dos EUA, Joe Biden, de proibir o uso do espaço aéreo americano para aviões russos.

A companhia aérea russa Aeroflot, que voa com os Boeing 737 e 777, anunciou na semana passada que suspenderia voos para a Europa em resposta à proibição de voos.

Já a Airbus anunciou que parou de enviar peças sobressalentes para a Rússia e de apoiar as companhias aéreas russas, mas que está analisando se seu centro de engenharia em Moscou pode continuar prestando serviços a clientes locais.

“O Centro de Engenharia da Airbus na Rússia (ECAR) suspendeu todas as suas operações para a Airbus em linha com as sanções”, disse a empresa em comunicado.

Os Estados Unidos e seus aliados europeus impuseram duras sanções a Moscou nos últimos dias, incluindo a suspensão do acesso a bancos russos selecionados do sistema SWIFT, enquanto Washington anunciou medidas especificamente direcionadas ao banco central do país.

Ao mesmo tempo, houve uma debandada de grandes empresas internacionais que se distanciaram da Rússia e que afeta quase todos os setores.

