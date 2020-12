Mundo Bogotá, na Colômbia, impõe restrições à mobilidade por aumento de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Bogotá voltará a impor restrições à mobilidade de seus quase oito milhões de habitantes Foto: Reprodução

Bogotá voltará a impor restrições à mobilidade de seus quase oito milhões de habitantes para enfrentar o aumento dos contágios de Covid-19, anunciou a prefeitura da capital colombiana no domingo (20).

A principal medida entra em vigor nesta segunda-feira (21) e restringe o acesso aos estabelecimentos comerciais com base no último número no documento de identidade, se é par ou ímpar.

“Nas últimas duas semanas a velocidade de contágio aumentou porque muitas pessoas baixaram a guarda diante do vírus”, lamentou a prefeita Claudia López. Ela anunciou que a partir desta segunda-feira apenas uma pessoa por residência será autorizada a sair para fazer compras. As medidas permanecerão em vigor até 15 de janeiro.

A Colômbia registrou uma aceleração dos contágios de Covid-19 nos últimos dias. No sábado (19), o país detectou 13.990 casos de coronavírus, um recorde desde o início da pandemia.

O balanço na Colômbia registra 1,5 milhão de casos da doença e 40.475 mortes. Bogotá concentra a maioria dos casos (425.914). A taxa de ocupação nas UTIs da cidade alcança 74% atualmente.

