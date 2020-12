Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe doação de luvas da província de Shiga para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Cônsul do Japão em Porto Alegre, Takashi Yokoyama, fez a entrega para o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (C) Foto: Filipe Lederhos/Sedetur /Divulgação Cônsul do Japão em Porto Alegre, Takashi Yokoyama, fez a entrega para o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (C). (Foto: Filipe Lederhos /Sedetur /Divulgação) Foto: Filipe Lederhos/Sedetur /Divulgação

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior recebeu da província-irmã de Shiga, no Japão, a doação de 10 mil luvas. A entrega foi realizada pelo cônsul do Japão em Porto Alegre, Takashi Yokoyama, na sexta-feira (18).

Diretor de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Leonardo Neves acompanhou a entrega.

“Estreitar as relações institucionais e exteriores é uma das missões do nosso departamento. Ficamos muito honrados e gratos com a história que construímos com a província de Shiga”, destacou o diretor.

A doação, de caráter humanitário, ajudará nas ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus no Estado. O material foi enviado para a Defesa Civil, que fica responsável por encaminhar as luvas para ações específicas de combate à Covid-19. A relação Rio Grande do Sul–Shiga completou 40 anos em 2020. O ato simboliza o fortalecimento desse laço.

