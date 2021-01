Geral Boletim de balneabilidade aponta 11 pontos impróprios para banho no litoral do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dos 90 pontos monitorados, 11 estão impróprios. Foto: PMPA Dos 90 pontos monitorados, 11 estão impróprios. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: PMPA

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (1°), o terceiro boletim do projeto Balneabilidade temporada 2020/2021. O resultado das análises apontou redução no número de pontos impróprios para banho, com relação à semana anterior. Dos 90 pontos monitorados, 11 estão impróprios.

Os locais em que o banho não é recomendado são os seguintes:

Pedro Osório – balneário no Rio Piratini

Pelotas – balneário Valverde – Trapiche

Pelotas – balneário Valverde – av. Senador Joaquim Augusto de Assunção

Pelotas – balneário Santo Antônio – rua Bagé

Pelotas – balneário Santo Antônio – av. Rio Grande do Sul

Pelotas – balneário Santo Antônio – restaurante

Pelotas – balneário Santo Antônio – hotel

Pelotas – Balneário dos Prazeres – em frente à estátua de Iemanjá

Pelotas – Totó

Santiago – balneário distrito Ernesto Alves – rio Ibicuí

Tapes – balneário Rebelo – laguna dos Patos

Os técnicos do Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam alertam que os veranistas procurem sempre locais que apresentam condição da água própria para o banho, para evitar riscos à saúde. Outra orientação é não se banhar 24 horas após chuvas intensas, já que pode ocorrer carregamento de esgotos e resíduos para os cursos d’água, ocasionando picos de contaminação. Também é importante não tomar banho em canais pluviais, córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados com esgoto doméstico.

O Balneabilidade é realizado desde o verão 1979/1980 e integra o projeto RS Verão Total do governo do Estado. Os resultados das análises serão divulgados todas as sextas-feiras, até 26 de fevereiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral