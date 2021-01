Política Prefeita Fátima Daudt toma posse para seu segundo mandato como prefeita de Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Fátima é a primeira mulher eleita para chefiar o Executivo. Foto: Daniele Souza/CMNH Fátima é a primeira mulher eleita para chefiar o Executivo. (Foto: Daniele Souza/CMNH) Foto: Daniele Souza/CMNH

Além dos novos vereadores, a prefeita Fátima Daudt (PSDB) e seu vice, Márcio Lüders (MDB), também tomaram posse em cerimônia realizada no Plenário da Câmara na tarde de sexta-feira (1º). Primeira mulher eleita para chefiar o Poder Executivo em Novo Hamburgo, a tucana repetiu o feito de 2016 e garantiu sua recondução ao cargo. Após prestar juramento diante dos parlamentares durante a sessão solene, a prefeita seguiu ao Centro Administrativo Leopoldo Petry para oficializar o início de seu segundo mandato.

Antes de deixar o plenário, Fátima prometeu mais quatro anos de muito trabalho. “Temos um programa de governo vencedor nas urnas, que foi redimensionado dentro do que já havíamos feito nos quatro anos anteriores, para que tragamos mais saúde, segurança e educação em um trabalho sempre voltado para uma cidade de futuro”, salientou.

Durante seu primeiro mandato, Fátima Daudt obteve a aprovação de 138 projetos de lei. Todas as proposições encaminhadas pelo Executivo e que foram a votação em plenário acabaram acolhidas pelos vereadores. O cenário inicial da Câmara para seu segundo mandato também se desenha favorável. Além dos quatro parlamentares de seu partido e dos dois emedebistas eleitos, a coligação liderada pela tucana em novembro também arrebatou outras quatro cadeiras no Legislativo – duas com o PDT e duas com o PTB. As legendas que concorreram em oposição a Fátima Daudt garantiram a presença de quatro vereadores: dois do PP, um do PT e outra do Republicanos.

