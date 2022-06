Rio Grande do Sul Boletim epidemiológico informa mortalidade materna, infantil e fetal no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

O boletim também traz a Taxa de Mortalidade Infantil, que estima o risco de um nascido vivo morrer antes de um ano de vida Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A SES (Secretaria da Saúde) lançou o Boletim Epidemiológico do Estado do Rio Grande do Sul de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal 2022, com as ocorrências dos óbitos em 2020 e as parciais de 2021.

Dirigido aos gestores e profissionais de saúde e à sociedade gaúcha, o documento apresenta a Razão da Mortalidade Materna, que é o principal indicador para avaliar a qualidade da assistência às mulheres durante o pré-natal, parto e nascimento.

O boletim também traz a Taxa de Mortalidade Infantil, que estima o risco de um nascido vivo morrer antes de um ano de vida e os percentuais de investigação de três tipos de óbitos.

Em 2020, o Rio Grande do Sul atingiu uma RMM de 41,4 óbitos/100.000 nascidos vivos, valor mais alto desde 2015, e uma TMI de 8,62 óbitos/1.000 nascidos vivos, menor valor desde 2015.

Os principais pontos tratados no Boletim Epidemiológico de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal 2022 são:

• O alto índice de mortes maternas por causas hemorrágicas;

• O aumento do número de cesáreas no Estado;

• Planejamento sexual e reprodutivo e a mortalidade materna;

• Covid-19 e os impactos na mortalidade materna;

• Taxas de Mortalidade Infantil por Região de Saúde;

• Percentuais de investigações dos óbitos infantis e fetais por Coordenadoria Regional de Saúde;

• Análise das principais causas de mortalidade infantil;

• Estratégias do Rio Grande do Sul para a prevenção de novos óbitos infantis evitáveis

O documento foi construído pelas áreas técnicas de Saúde da Criança e Saúde da Mulher, do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES/RS com o objetivo de divulgar esses dados e embasar o planejamento de ações de gestores municipais com vistas a reduzir os números de mortalidade materna, infantil e fetal no Estado.

