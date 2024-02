Porto Alegre Bolo gigante marca o aniversário de 15 anos do Pop Center, o “Camelódromo” de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Shopping popular abriga mais de 800 lojas de diversos segmentos. (Foto: Pop Center/Divulgação)

Popularmente conhecido como o “Camelódromo” do Centro Histórico de Porto Alegre, o Pop Center terá um evento especial em sua passarela, às 14h30min desta segunda-feira (5). O destaque da programação é um bolo de aniversário com 15 metros, em alusão aos 15 anos de atividades do centro de compras localizado no trecho da rua Voluntários da Pátria entre a Doutor Flores e Senhor dos Passos.

A diretora-executiva do Pop Center, Elaine Deboni, expressa a empolgação com a efeméride, que nos últimos dias tem motivado uma série de ações, com apoios que incluem os da prefeitura e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL):

“Estamos muito felizes em comemorar essa história. É um momento especial para todos nós e oportunidade para agradecer a nossos clientes, colaboradores e parceiros por fazerem parte dessa jornada de sucesso. O bolo é uma representação simbólica do nosso crescimento e dedicação em oferecer sempre o melhor à comunidade”.

Ao longo dos anos, o Pop Center se estabeleceu como um destino de compras com diversidade de produtos e que proporciona uma experiência diferenciada aos consumidores. Elaine menciona como um dos marcos significativos dessa trajetória o recebimento de 800 comerciantes que trabalhavam de forma irregular:

“Ao se aproximar do 15º aniversário, a organização alcançou o índice de mais de 90% dos envolvidos formalizados, indicando a eficácia de suas ações”.

De acordo com o estudo “Desvelando a Pequena Empresa”, baseado em pesquisas do Instituto Federal, a estimativa é de que a arrecadação de tributos pelos estabelecimentos do local seja superior a R$ 1 milhão ao ano. Também conforme pesquisas, 94% dos frequentadores diários entram ali já decididos a realizar compras.

“Isso evidencia não apenas a aceitação da comunidade, mas também a capacidade do Pop Center de se consolidar como um ponto de referência comercial, contribuindo para o fortalecimento econômico local”, acrescenta Elaine.

Origem

O Pop Center funciona como um shopping popular, construído por meio de parceria público-privada e inaugurado no dia 9 de fevereiro de 2009. Sua área de 20 mil metros-quadrados teve por finalidade original facilitar o trabalho dos antigos camelôs, de forma regular.

Atualmente o local abriga mais de 800 lojas, em ramos como os de roupas e aparelhos eletrônicos, além de estabelecimentos de alimentação. Além de iniciativas de empreendedorismo social, o “Camelódromo” também recebe atividades culturais, como exposições artísticas.

(Marcello Campos)

