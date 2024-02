Porto Alegre 10 anos sem Nico Nicolaiewsky: Theatro São Pedro exibe filme sobre o músico porto-alegrense nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Músico também é lembrado pelo espetáculo “Tangos e Tragédias”. (Foto: Raul Krebs/Arquivo/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em alusão aos dez anos de falecimento do músico porto-alegrense Nico Nicolaiewsky (1957-2014), o Theatro São Pedro exibe às 20h desta segunda-feira (5) o filme “Onde está o Amor: As Fitas Perdidas”, registro inédito de um show do artista na casa em 2008. A entrada é franca, com retirada de ingressos entre 10h e 18h no Multipalco, anexo ao prédio da instituição no Centro Histórico da capital gaúcha.

O título da produção é o mesmo do disco lançado naquele ano com um espetáculo no mesmo teatro, sob direção de Zé Pedro Goulart – que também assina o audiovisual. Ele relembra:

“A título de registro, foi feita uma gravação informal e sem muitas pretensões. Não sabíamos o destino do material captado por três câmeras durante sessões de sábado e domingo, e tais gravações acabariam sumindo”.

As fitas acabariam ganhando importância como um registro único e valioso do trabalho de Nico, cuja contribuição às artes inclui o grupo Saracura e o inesquecível “Maestro Pletskaya” da dupla mantida durante 30 anos com o colega Hique Gomez no espetáculo musical-humorístico “Tangos & Tragédias”.

Ao reencontrar o material, Goulart conduziu um minucioso trabalho de recuperação, sincronismo e edição que demandou quase cinco anos. Ele acrescenta:

“Procurei a Márcia do Canto [viúva] e a Nina Nicolaiewsky [filha do casal], e propus que os dez anos da morte fossem lembrados com uma exibição desse material único, em forma de filme e aberto ao público, de maneira gratuita no Theatro São Pedro, no mesmo lugar em que o show foi gravado. Elas acharam ótimo!”.

A gravação abrange uma série de canções de amor escritas por Nico em parceria com os também gaúchos Antonio Villeroy e Fernando Pezão, arranjadas e produzidas por John Ulhoa, da banda mineira Pato Fu. No repertório constam, ainda, covers como “Maluco Beleza” (Raul Seixas) e “Ana Júlia” (Los Hermanos), além de uma das faixas do Saracura.

Trajetória

Descendente de judeus, Nelson “Nico” Nicolaiewsky começou a estudar piano clássico aos 7 anos e frequentou um curso de música no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul dos 13 aos 16.

Cofundou aos 21 anos o quarteto Saracura (1978-1983), considerado um dos mais importantes grupos de música urbana do Rio Grande do Sul mas que lançou apenas um disco.

Em 1984, criou juntamente com o Hique Gomez, a comédia musical “Tangos & Tragédias”, fenômeno de público no Estado e que projetaria nacionalmente os seus nomes. Naquele mesmo ano se mudou para o Rio de Janeiro, onde moraria durante uma década para estudar com o maestro Hans-Joachim Koellreuter.

De volta a Porto Alegre em 1993 e já pai de Nina, lançou três discos solo nos anos seguintes: “Nico Nicolaiewsky” (1996), “As Sete Caras da Verdade (2002)” e “Onde Está o Amor?”.

No verão de 2014, recebeu diagnóstico de leucemia mieloide aguda e foi internado às pressas no Hospital Moinhos de Vento em 23 de janeiro. Nico acabou falecendo na madrugada de 7 de fevereiro, aos 56 anos. Seu velório foi realizado no Theatro São Pedro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/10-anos-sem-nico-nicolaiewsky-theatro-sao-pedro-exibe-filme-sobre-o-musico-porto-alegrense-nesta-segunda/

10 anos sem Nico Nicolaiewsky: Theatro São Pedro exibe filme sobre o músico porto-alegrense nesta segunda-feira

2024-02-04