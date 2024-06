Porto Alegre Bolsa Atleta Municipal de Porto Alegre começa a ser pago em julho

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Uma portaria publicada em 22 de maio suspendeu o Bolsa Atleta nos meses de maio, junho e julho devido à situação de calamidade pública em Porto Alegre. Foto: Pedro Piegas/PMPA Uma portaria publicada em 22 de maio suspendeu o Bolsa Atleta nos meses de maio, junho e julho devido à situação de calamidade pública em Porto Alegre. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre inicia o pagamento do benefício do Bolsa Atleta Municipal aos contemplados no mês de julho.

“Porto Alegre ainda está passando por uma situação extraordinária com a recuperação da cidade após a enchente, e um processo que faz parte dessa retomada é o benefício, garantido previamente por meio de edital e decreto, aos atletas contemplados” afirma a secretária da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Ana Paula Bastos.

Uma portaria publicada em 22 de maio suspendeu o Bolsa Atleta nos meses de maio, junho e julho devido à situação de calamidade pública em Porto Alegre. A parcela que os atletas receberão em julho será referente ao mês de abril, não havendo pagamento retroativo para os meses de suspensão (maio, junho e julho).

Conforme previsto inicialmente, a prestação de contas se inicia a partir do recebimento da primeira parcela, sendo assim, os atletas deverão apresentar as comprovações do mês de julho até o 5º dia útil do mês de agosto. Os demais pagamentos ocorrerão sempre até o 15º dia útil, após a validação da prestação de contas do mês anterior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/bolsa-atleta-municipal-de-porto-alegre-comeca-a-ser-pago-em-julho/

Bolsa Atleta Municipal de Porto Alegre começa a ser pago em julho

2024-06-30