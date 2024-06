Grêmio Grêmio enfrenta o Fluminense neste domingo pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

O Grêmio vive uma fase negativa e não venceu nos seus últimos seis jogos. Foto: O Sul

Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai receber o Fluminense, neste domingo (30), às 16h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Os dois clubes estão na zona de rebaixamento e buscam o resultado positivo para tentarem subir na tabela.

O Grêmio vive uma fase negativa e não venceu nos seus últimos seis jogos. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem apenas duas vitórias em 10 jogos e está na penúltima colocação. Na rodada passada, o tricolor empatou com o Atlético-GO, fora de casa.

O técnico Renato Portaluppi deve apresentar mudanças na escalação do Grêmio. No decorrer da semana, Gustavo Martins e Kannemann foram poupados de alguns treinos por questões físicas, mas viajaram a Caxias e podem ser utilizados.

Com a lesão de Diego Costa, a dificuldade de fazer gol aumentou. O artilheiro do ano é Cristaldo, com nove gols, mas a saída do centroavante impactou o funcionamento do ataque gremista e deixou o meia sem parceria.

Já o Fluminense tem seis jogos sem vitórias, sendo que foram cinco derrotas consecutivas. O tricolor carioca está na última colocação do Brasileirão e busca se recuperar. Na rodada passada, o Fluminense perdeu para o Vitória, jogando no Maracanã.

