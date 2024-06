Inter Inter enfrenta o Criciúma neste domingo pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Os dois clubes já se enfrentaram 20 vezes e o Inter soma 13 vitórias. Foto: O Sul

Neste domingo (30), o Inter enfrenta o Criciúma (SC), às 18h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O jogo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na metade da tabela e tentam subir na classificação.

O Colorado saiu de campo derrotado na rodada passada, quando foi superado pelo Atlético-MG, também jogando no Majestoso. O time, no entanto, vinha em um momento positivo. O Inter tem 17 pontos e está na 9ª colocação. Já o Criciúma vinha em um momento positivo e chegou a acumular duas vitórias consecutivas. No entanto, a equipe perdeu para o São Paulo, na rodada passada do Brasileirão. O time tem agora a 13ª colocação, com 12 pontos.

Os dois clubes já se enfrentaram 20 vezes e o Inter soma 13 vitórias. O Criciúma venceu três vezes e aconteceram ainda 4 empates. No último jogo entre eles, o Colorado venceu por 3 a 2 em jogo válido pela Série B de 2017.

Provável escalação

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Meritão, Newton e Matheusinho (Fellipe Mateus); Arthur Caíke e Bolasie (Eder). Técnico: Cláudio Tencat.

Inter: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique e Aránguiz (Bruno Gomes); Gustavo Prado, Alan Patrick e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

