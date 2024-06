Porto Alegre Escola do bairro Sarandi, em Porto Alegre, retoma atividades em espaço temporário nesta segunda

30 de junho de 2024

A Escola de Ensino Fundamental Presidente João Belchior Marques Goulart, em Porto Alegre, no bairro Sarandi, retoma as atividades escolares nesta segunda-feira (1º). Os alunos da unidade passarão a ser atendidos temporariamente em salas da Escola Municipal João Carlos D’Avila Paixão Côrtes.

O transporte dos alunos será realizado por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Os ônibus disponibilizados farão o transporte diariamente dos alunos, saindo da proximidade da Escola João Goulart, no bairro Sarandi, até o prédio da Escola Paixão Côrtes, no bairro Vila Ipiranga.

Estão previstos deslocamentos de segunda a sexta-feira, em dois turnos, com saída às 8h e retorno às 12h20min, e outro com saída às 13h e retorno às 17h20min. O itinerário prevê ainda uma parada, em ambos os turnos, no abrigo instalado no Centro Vida, no bairro Rubem Berta, onde estão abrigados alunos matriculados na escola alagada.

A Escola João Goulart atende 668 alunos e foi uma das 14 unidades escolares próprias do município alagadas pela enchente histórica. A limpeza do prédio começou na última sexta-feira, 28. Quando concluída a etapa de limpeza, ocorrerá o inicio das obras de recuperação.

