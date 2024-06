Brasil Governo federal libera mais verba para combate às queimadas no Pantanal

Somente neste ano já são mais de 500 mil hectares queimados no Pantanal.

Já são quase 600 profissionais atuando no combate dos incêndios que atingem as áreas do Pantanal. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, além dos profissionais do próprio órgão, o governo do Distrito Federal e a Força Nacional também estão com bombeiros e agentes trabalhando na região.

Há ainda helicópteros, aeronaves e avião da Força Aérea Brasileira (FAB) sendo usados para tentar diminuir o fogo. Mesmo assim, a situação é considerada crítica. Somente neste ano já são mais de 500 mil hectares queimados no Pantanal, e a tendência é que esse número aumente com a seca que deve piorar nos próximos meses.

Na última semana, R$ 100 milhões foram liberados pelo Ministério do Planejamento para o Ibama usar no combate às queimadas. Mas o valor ainda seria baixo diante do tamanho da tragédia.

Na sexta-feira (28), as ministras do Planejamento, Simone Tebet, e do Meio Ambiente, Marina Silva, estiveram sobrevoando as áreas afetadas. Havia expectativa de anúncio de verba e até mesmo da edição de uma medida provisória, o que não ocorreu. A promessa agora é que a liberação de dinheiro saia até o fim desta semana, já que os órgãos poderão solicitar orçamento até a próxima quarta (3).

No entanto, Tebet, que é de Mato Grosso do Sul, tem repetido que o aumento das queimadas não tem relação com a falta de recursos. “O que aconteceu no Pantanal não foi por omissão ou falta de planejamento do governo federal ou estadual, também não foi por falta de recursos”, disse. A fala da ministra vai na linha das denúncias de incêndios criminosos, investigadas pela Polícia Federal.

Inicialmente, o orçamento para a prevenção de queimadas em 2024 era menor do que e 2023. Segundo o presidente do Ibama, essa situação já foi resolvida. “Nosso orçamento esse ano para prevenção está em R$ 84 milhões. No ano passado foi R$ 82 milhões. Com recursos extras, conseguiremos aumentar o número de brigadistas e de aeronaves”, completa Rodrigo Agostinho.

2024-06-30